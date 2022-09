Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Ztrátu minimalizoval jen jeden

BRNO VENKOV: Prodával rezervní kolo k automobilu, nakonec ale ztratil přes dvacet tisíc korun.

Svou možnou ztrátu nakonec minimalizoval šestačtyřicetiletý muž z Brněnska. Nejdříve nabídl na inzertním portálu k prodeji nepotřebné rezervní kolo k osobnímu automobilu. V rychlé reakci projevil elektronicky zájem o koupi neznámý muž a obratem poslal odkaz s nabídkou přepravy zboží kurýrní službou. Do falešného odkazu tvářícího se jako stránky banky prodávajícího, tento vyplnil všechny požadované údaje včetně bezpečnostní kódů k účtu a platební kartě. Navíc ignoroval upozornění antivirového systému o možném útoku. Poté dokonce přeposlal kupujícímu potvrzovací kód první transakce. Když ale přišly další požadavky na potvrzení plateb, tyto už nedokončil. Účet zablokoval a případ oznámil na policii. I tak přišel o více než dvacet tisíc korun. Výrazně vyšší ztrátu hlásí jedenašedesátiletý muž ze stejného regionu. Ten zatoužil investovat do kryptoměny. Po kontaktu s podvodníkem si nainstaloval do počítače software na jeho vzdálenou správu a poskytl požadované údaje včetně kopií osobních dokladů a přístupových kódů k bankovním účtům. Podvodník tak mohl neomezeně působit na jeho účtu. Během tří dnů se mu povedlo odčerpat skoro čtyři sta tisíc korun. Část peněz tvoří zřízená půjčka.

14. září 2022

