Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Ztracený chlapec se vrátil k rodině

BLANENSKO: Rodinná dovolená se během odpoledne proměnila v noční můru. Plačícího dítěte u silnice si povšiml muž, který jel kolem.

V nedělí v odpoledních hodinách přijali policisté tísňové linky 158 oznámení od muže, který uvedl, že u silnice v blízkosti obce Velenov stojí sám malý chlapec. Tento plakal a neveděl kde je, proto s ním oznamovatel zůstal až do příjezdu policejní hlídky. Policistům z obvodního oddělení Boskovice, kteří se dostavili vzápětí na místo, navíc situaci zhoršilo to, že chlapec v předškolním věku nechtěl komunikovat. Více než jeho jméno se tak v danou chvíli nedozvěděli. Vzhledem k tomu, že začalo pršet a dítě bylo pouze v letním oblečení, naložila jej hlídka do auta a vydala se hledat příbuzné. Projeli obcí Velenov, kde provedli šetření, avšak chlapce zde nikdo neznal ani nepostrádal. Policisté se tedy vydali o vesnici dál, kde navštívili mimo jiné také zdejší kemp. Ani zde se po dítěti v danou chvíli nikdo nesháněl. Hlídka tedy pokračovala dál v pátrání po rodičích. O pár minut později kontaktoval policisty operační důstojník, který uvedl, že na tísňovou linku se ozvala zoufalá žena, která ztratila syna. Sdělila, že bydlí v penzionu v blízkosti kempu, kde jsou s rodinou na dovolené a už nějakou dobu hledají své dítě. Poté již přišlo šťastné shledání, kdy policisté malého tuláka v pořádku předali jeho rodičům.

Tímto patří také velké poděkování všímavému občanovi, kterému nebylo samotné plačící dítě u silnice lhostejné.

por. Lenka Koryťáková, 28. července 2020

Související dokumenty Ztracené dítě.mp3

Velikost souboru:1,4 MB / formát MP3

