Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Ztracenou dívenku našli policisté

KRAJ: V létě častěji pátráme po ztracených dětech i seniorech.

V letních měsících policisté častěji přijímají oznámení o pohřešování členů rodiny či známých během výletů a dovolených. Cestování do nových lokalit a někdy snížená obezřetnost snadno vedou k tomu, že se některý člen výpravy ztratí. Zvlášť děti nebo starší lidé přitom často u sebe nemívají mobilní telefon, pomocí kterého by se mohli s ostatními členy výpravy spojit. Ve středu odpoledne například policisté vyjížděli do oblíbeného zámeckého areálu v Lednici, kde dědeček ztratil z dohledu svou osmiletou vnučku. Nejprve se snažil najít ji sám a poté, co hledání nebylo úspěšné, se obrátil na linku 158. Policisté propátrali rozlehlý areál a přibližně po dvaceti minutách ztracenou dívku našli a předali ji dědečkovi. Ne vždy má však pátrání tak rychlý a šťastný konec. V červnu policisté i za použití vrtulníku pátrali po dvanáctiletém chlapci, který se šel vykoupat do rybníka na Tišnovsku. Pohřešovaný chlapec byl nakonec objeven v rybníce a ve vážném stavu letecky transportován do dětské nemocnice.

Přestože houbaření letošní sezona zatím příliš nepřeje, lesy vyhledává řada turistů kvůli procházkám ve stinném a chladnějším prostředí. Někteří se však do neznámého terénu vydávají bez mapy nebo navigace v mobilním telefonu a najít cestu ven se potom může stát oříškem. Zvlášť pokud jde člověk sám a přidruží se dehydratace, únava nebo zdravotní indispozice. Policisté pro pátrací akce používají kromě moderních technických prostředků i leteckou podporu, přesto však apelují na turisty, že je lepší učinit několik preventivních opatření, aby k náročné pátrací akci nemuselo vůbec dojít. Dobré je vždy mít u sebe nabitý mobilní telefon, a v případě bloudění a dezorientace v terénu zavolat hned na tísňovou linku, nečekat, až se setmí. Je dobré jít jedním směrem a pokusit se zorientovat podle nějakého výrazného bodu v krajině. Pokud se někdo ze seniorů vydává pravidelně třeba na houby, je dobré zvážit pořízení lokátoru, díky kterému se pak snadno přesně určí poloha ztraceného člověka.

mjr. Petra Ledabylová, 28.7.2022

