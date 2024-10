Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Ztraceni při sběru hub v lese

KARLOVARSKÝ KRAJ – Během jednoho dne tři případy.

Houbařská sezóna je v plném proudu a kromě hub, mohou na houbaře v lese číhat i různé nástrahy. Jednou z nich je i to, že se do sběru hub tak hluboce ponoří, že přestanou vnímat své okolí a tím pak dochází ke ztrátě orientace. To se může stát komukoliv a kdekoliv.

K obdobné situaci došlo v Karlovarském kraji ve středu dne 9. října 2024, a to hned ve třech případech.

První oznámení přijali policisté na operačním středisku krátce před čtvrtou hodinou odpoledne. Muž ve věku 71 let uvedl, že je někde poblíž obce Čirá na Sokolovsku na houbách a ztratil se. Na místo vyjeli policisté společně s hasiči, kteří muže v pořádku nalezli a předali do péče záchranářům.

O dvě hodiny později volala na tísňovou linku žena, která oznámila, že se ztratila na houbách u Velkého Rybníku. Policisté ženu navedli dle mapy na cestu, která jí dovedla k silnici, kam se potřebovala dostat.

Kolem sedmé hodiny večer bylo přijato další oznámení o ztraceném 76letém houbaři, který byl v dopoledních hodinách na houbách se svojí rodinou u obce Třebeň na Chebsku. Ti ztraceného muže nejprve hledali sami, ale marně. Hledání komplikovalo především to, že muž neměl u sebe mobilní telefon. V místě následně proběhla pátrací akce, které se účastnilo 16 policistů, 35 hasičů a 3 policejní psi. Do akce byl zapojen i vrtulník s termovizí. Muž byl nalezen po více jak 3 hodinách, mírně podchlazen a dehydrován. Byl předán do péče záchranářům a poté byl odvezen domů zpět ke své rodině.

Policisté radí:

• Před cestou do lesa raději dopředu počítejte s náhlou změnou počasí, únavou, zhoršením zdravotního stavu nebo s možností úrazu.

• Řekněte svým blízkým, kam a na jak dlouho jdete. Vezměte si s sebou dostatek tekutin, nejnutnější léky, vhodný oděv, nabitý mobilní telefon nebo alespoň píšťalku na přivolání pomoci.

• Pokud je na výletě nebo v lese více osob, mějte je vždy v dohledu.

• Raději se držte značených turistických cest.

• Všímejte si větších objektů a cesty, kudy jdete (usnadní to orientaci, kdybyste zabloudili).

• V nouzi volejte tísňovou linku Policie ČR 158.

Pokud máte pocit, že jste zabloudili, snažte se nezmatkovat. Zastavte se na místě a rozhlédněte se. Nikdy nepobíhejte sem a tam, nepanikařte. Hledejte orientační body. Pokud je dobrá viditelnost, zkuste se vracet po svých stopách (odřezané houby, místa, která si pamatujete apod.) nebo podél potůčku či lesní cesty. Když to není možné, pokuste se vylézt na vyvýšené místo a najít směr, kudy se vydat. Když ani to nelze, vraťte se na místo, které je vám povědomé, nebo ho můžete dobře popsat. Najděte si úkryt, pokud se blíží noc, prší nebo je mlha a ideálně na něj zvenku nějak upozorněte (pověste košík nebo kapesník), aby vás pomoc snadněji našla. Udržujte se co nejvíc v suchu a teple. Pokud máte u sebe mobilní telefon, použijte ho a kontaktujte osobu blízkou, která vás již možná hledá. V případě potřeby i složky Integrovaného záchranného systému. Zejména Policii ČR na lince 158. Z místa, které jste udali, již neodcházejte a počkejte na pomoc.

kpt. Bc. Zuzana Churaňová

10. 10. 2024



vytisknout e-mailem