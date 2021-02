Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Ztracená paní i děti u počítače

PARDUBICKO/CHRUDIMSKO - Osud ostatních vám není lhostejný.

Během noci na dnešek operační důstojník přijal několik hovorů týkajících se obavy o život a zdraví ať už osob nejbližších nebo i zcela neznámých.



Po dvacáté hodině na linku 158 zavolal muž, že jeho manželka, která trpí Alzheimerovou chorobou, odešla asi o půl sedmé ven a ještě se nevrátila. Štěstí v neštěstí bylo, že asi dvacet minut před jeho oznámením jiný muž nahlásil, že našel lehce zmatenou paní, která uvedla jen své jméno a on by jí chtěl pomoci dojít tam, kam měla namířeno. Na místo přijeli policisté, zjistili, kde paní bydlí a nezraněnou jí předali manželovi.



O půl deváté řidička jedoucí ze Skutče směrem na Podlažice měla vidět člověka v příkopu. Policisté uvedené místo prověřili, ale nikoho zde nenašli.



Před devátou hodinou večer volal muž, který ze svého balkonu slyší naproti z domu křik ženy volající o pomoc a navíc slyší velké rány. Když policisté přijeli na místo, od muže zjistili, o které okno by se mohlo jednat, a šli celou věc prověřit. Dozvonili se a od rodičů zjistili, že jejich děti v pokoji hrály počítačovou hru, což mohlo s křikem souviset. Jinak byl na místě i v okolí klid.



Kolem jedenácté večer se zase v Cholticích měl na silnici motat pravděpodobně opilí muž. I toto policisté zkontrolovali, ale ani na uvedeném místě, ani v okolí potácejícího se muže nenašli.

2. února 2021

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

