Zručným řidičem asi nebyl

BRNO VENKOV: Při odjezdu s odcizenou dodávkou zloděj poškodil dva sloupy.

Starosti s odjezdem ze zlodějské výpravy do Měnína nakonec neměl zatím neznámý pachatel. Zloděj do sídla tamní firmy zamířil po demontáží části oplocení a násilném otevření vstupních dveří. Následně prohledal kanceláře a odcizil prodlužovací kabel, dvě sady šroubováků, notebook, trojici firemních tankovacích karet a další věci. Podařilo se mu také otevřít ve zdi zabudovaný trezor. Z něj odcizil malou finanční hotovost. V jednom ze stolů našel také klíče od v areálu odstavené dodávky. Pohodlně tak do vozidla naložil odcizené věci a odjel. Zloděj pravděpodobně nebyl zručným řidičem, neboť při odjezdu poškodil dva zděné sloupy. Škoda je vysoká, více než dva milióny korun.

por. Bohumil Malášek, 20. ledna 2021

