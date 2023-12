Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Zřejmě usnul za volantem

NÁCHODSKO - Hrozí mu pokuta až 50 tisíc korun.

ŽabokrkyVčera po 5. hodině ranní 33letý řidič vozidla Volvo havaroval do oplocení a následně do domu v obci Hronov – Žabokrky, když nejprve přejel do protisměrné části vozovky. Dle jeho slov vlivem únavy usnul, naštěstí se mu nic vážného nestalo. Předběžná škoda na vozidle a na majetku byla vyčíslena na 65 tisíc korun. Provedená dechová zkouška na alkohol s řidičem byla negativní.

Policisté lustrací muže zjistili, že má platnou blokaci všech řidičských oprávnění, za což mu ve správním řízení hrozí pokuta 25 až 50 tisíc korun.

Připomínáme řidičům, jak takovému mikrospánku předcházet:

Mikrospánek přichází často při dlouhé nebo monotónní jízdě.

Před dlouhou cestou je proto dobré ji pečlivě naplánovat, a to včetně míst odpočinku.

Již několik dní před jízdou se dobře vyspěte. Raději o hodinu více. Určitě neponocujte těsně před jízdou.

Riziková je doba mezi druhou a čtvrtou hodinou ranní.

Před mikrospánkem nás tělo většinou varuje. Únava, zívání, bolest nebo pálení očí nebo také neklidné sezení a nezvyklé pohyby hlavou jsou nejčastějšími varujícími podněty. Při únavě dochází ke snížení pozornosti, horšímu odhadu vzdálenosti a prodlužování reakční doby.

Někdo by měl za jízdy s řidičem přiměřeně komunikovat. Proto je dobré, pokud to lze, se střídat jak za volantem.

Zastavujte ještě předtím, než únavu ucítíte, nejlépe každé 2 hodiny.

Pokud už to nejde vydržet a nepomáhá ani cvičení, určitě pomůže krátký spánek.



por. Pižlová Šárka, DiS.

6. 12. 2023, 10:50

