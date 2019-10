Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zřejmě si zřídí zlatnictví

BRNO: Případ otrlého zloděje řeší policisté z obvodního oddělení Brno-Komárov

Neznámý pachatel se vloupal do rodinného domu v Tuřanech. Nevadilo mu, že je pravé poledne a už vůbec mu nevadilo, že v přiléhající novostavbě pracovalo hned několik stavebních dělníků. Zloděj drze z ulice vešel vraty na dvůr domu a zde rozbil okno do kuchyně. Skrze okno do domu vnikl a celý jej prohledal. Během svého počínání si poberta přivlastnil rodinné zlaté a stříbrné šperky, tomu však nestačilo a ještě navíc dále poničil vnitřní vybavení domu. Majitelce tak zloděj způsobil škodu za celkem padesát čtyři tisíc korun.

Policisté v tomto případě pátrají po odcizených špercích přiložených na fotografiích, jestliže je někdo poznává či dokonce jim je někdo nabízel k prodeji, ať se ozve na linku tísňového volání 158. Taktéž se můžete přímo obrátit na kolegy z obvodního oddělení Brno-Komárov na telefonní lince 974 623 694.

por. Bc. Petr VALA, 15. října 2019

vytisknout e-mailem