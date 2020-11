Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zřejmě se připravoval na Vánoce

ZNOJMO: Teď může skončit za mřížemi.

V rukou znojemských policistů skončil už po několikáté čtyřiadvacetiletý mladík. Ten si za jeden měsíc pořídil zboží v hodnotě skoro třicet tisíc korun. Z obchodů ve Znojmě si odnášel nářadí, drogistické zboží i alkohol. Některé věci jako například 3 láhve alkoholu značky Tullamore nebo elektrické zubní kartáčky si dával do batohu a poté prošel přes pokladnu, kde zaplatil jen nějakou drobnost. S odcizeným nářadím jako bruska nebo svářečka čekal u vstupních dveří na to, až přijde zákazník a dveře se otevřou. Nyní může mladík skončit za mřížemi až na 8 let.

nprap. Petra Hrůzová, 4. listopadu 2020

