Zřejmě se připravoval na Silvestra

Karviná - z jedné restaurace odcizil nápoje v hodnotě téměř 160 000 korun

Ve druhé polovině listopadu zadrželi policisté v Karviné muže, který se v noci pokusil vloupat do jedné prodejny. Vstupní dveře páčení krumpáčem odolaly, jeho činnost ovšem neušla pozornosti policejní hlídce. Skončil tedy na policejní služebně, kde vyšly najevo další skutky, kterých se měl dopustit během několika předchozích dnů.

Dva dny pře svým zadržením se měl vloupat do jiné prodejny v Karviné, ze které měl odcizit alkohol, potraviny, finanční hotovost a mobilní telefon, vše v hodnotě necelých 18 000 korun. Poškozením vstupních dveří měl způsobit škodu odhadnutou na 3 000 korun.

Z restaurace, do které se měl vloupat následující den, bylo odcizeno velké množství lihovin, vína, energetických i nealkoholických nápojů a mobilní telefon. Několik láhví bylo natolik poškozeno, že se staly neprodejnými. Celková škoda na majetku byla předběžně vyčíslena na téměř 160 000 korun, škoda poškozením způsobena násilným vniknutím byla odhadnuta na necelých 2 000 korun.

Karvinští kriminalisté devětadvacetiletého muž obvinili ze spáchání trestných činů krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Doznal se pouze k poslednímu skutku, kdy byl zadržen přímo při pokusu o vloupání. Během vyšetřování kriminalisté zjistili, že by se mohl dopustit ještě dalších skutků, s největší pravděpodobností by mu tedy mohlo být trestní stíhání rozšířeno. Každopádně v případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Vzhledem k trestní minulosti je obviněný v současnosti ve vazbě.

8. 12. 2022

