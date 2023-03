Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zřejmě nesympatie k autům

BEROUNSKO – Mladík vstupoval do vozovky a pak i auta ničil.

Nepochopitelné chování jednoho muže zažili řidiči v Berouně, který je omezoval v jízdě tím, že jim vstupoval do jízdní dráhy. Poté to vygradovalo v poničení auta.

Berounští policisté sdělili 8. března 24letému muži podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví v jednočinném souběhu s přečinem poškození cizí věci. Toho se dopustil tím, že 7. března, po 19. hodině, v Plzeňské ulici v Berouně, vstupoval do vozovky před jedoucí auta a tím omezoval jejich řidiče. Posléze to vyústilo v to, že do několika aut začal kopat, bouchat pěstmi a nakonec vyskočil na kapotu jednoho vozu, u něhož nohama poškodil čelní sklo. Pak si vybral další automobil, u kterého loktem udeřoval do okna řidiče. V tu chvíli byl zpacifikován kolemjdoucími a ti kontaktovali policii.

Čtyřiadvacetiletému muži, který způsobil škodu na poškození okolo 12 tisíc korun, hrozí v případě odsouzení trest odnětím svobody až na dvě léta.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

9. března 2023

