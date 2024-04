Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zřejmě nenapravitelný „bytař“ skončil opět za mřížemi

Frýdecko-Místecko - muž byl obviněn.

Několik skutků vloupání do bytů nejen na Frýdecko-Místecku má mít na svědomí 54letý muž s bohatou trestní minulostí. Stopy zajištěné na místech činu, vyhodnocení kamerového záznamu, ale také způsob provedení, to vše přivedlo kriminalisty ke konkrétní osobě podezřelého. V jednom případě ho dokonce přímo při činu natočila kamera umístěná v bytě.

K některým vloupáním došlo již v loňské roce, kdy měl muž ve Frýdlantu nad Ostravicí násilně vniknout po překonání zámku vstupních dveří do jednoho z bytů. Ten měl poté prohledat a z peněženky odcizit 2 tisíce korun. V dalším případě se měl vloupat do bytu ve Frýdku-Místku a prohledat všechny pokoje, nakonec však odtud odešel s prázdnou.

Muž měl trestnou činnost páchat také za hranicemi našeho kraje. Ve Středních Čechách se měl vloupat do bytu, aniž by věděl, že zde jeho majitelé mají umístěnou kameru. Do bytu měl vniknout opět po překonání zámku, dokonce jej neodradil ani pes, kterého zavřel do jedné z místností. Následně měl projít ostatní pokoje a odcizit dva notebooky a dvoje dámské hodinky, vše v hodnotě víc jak 32 tisíc korun.

Stejný modus operandi měl pak použít i v Ostravě, kde si z bytu v Porubě měl odnést herní konzoli, notebook a sluchátka a způsobit tak majiteli škodu přes 23 tisíc korun.

Svými skutky tak měl napáchat škodu poškozením zámků přes 2 tisíce korun a odcizením věcí přes 58 tisíc korun, a to i přesto, že byl v posledních třech letech za obdobnou trestnou činnost potrestán. Frýdecko-místečtí kriminalisté muže, který má již 15 záznamů v rejstříku trestu, obvinili z přečinů krádeže a porušování domovní svobody, za což mu v případě odsouzení hrozí až tříletý pobyt za mřížemi. Na rozhodnutí soudu si obviněný počká ve vazbě.

Nepodceňujte zabezpečení vašeho bytu. Před odchodem z domu řádně zamykejte dveře i okna. Vstupní dveře zajistěte bezpečnostními zámky či složitějšími uzamykacími systémy. Využít můžete také elektronické zabezpečovací systémy nebo alarmy s detektorem pohybu. A rozhodně nikdy nenechávejte klíče pod rohožkou či v květináči.

nprap. Bc. Kateřina Kubzová

oddělení tisku

18. dubna 2024

