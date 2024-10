Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zřejmě ho lákaly vysavače. Důvodem však nebyl úklid

MŘ Ostrava - kriminalisté muži prokázali více jak deset trestných činů.

Ostravští policisté pátrali po neznámém pachateli, který se vloupal do několika samoobslužných vysavačů, z nichž vypáčil boxy a odcizil mincovníky.

Páchaná trestná činnost byla napříč Ostravou, kdy pachatel se soustředil převážně na čerpací stanice, u kterých si vytipoval mycí linky či vysavače. K samotnému páčení používal hrubou sílu a nářadí, za účelem získání drobných mincí. První dvě jednání policisté zaevidovali na začátku prázdnin, poté téměř dva měsíce takové jednání nezaznamenali. Obrat však nastal v měsíci září. To už muž začal „podnikat“ ve velkém. Dokonce během jedné noci se přesouval na různá místa metropole a vloupal se do vysavačů či mycích linek. To už však kriminalisté z Ostravy-Vítkovic na případech intenzivně pracovali a získávali poznatky k možnému pachateli. I přesto, že se v některých případech maskoval kapucí na hlavě, tak díky osobní znalosti věděli, že podezřelým může být 45letý muž, který má za sebou bohatou trestní minulost. Ačkoliv se pohyboval na různých místech Ostravy a nebylo jednoduché ho najít, klec spadla na začátku října. Vítkovičtí kriminalisté ve spolupráci s policisty z hlídkové služby Ostrava muže zadrželi na autobusové zastávce, a to po předchozím souhlasu státního zástupce.

Kriminalisté muži prokázali celkem třináct skutků, z toho deset mělo být vloupání do mincovníků a dvě vloupání do objektů. V jednom případě se měl vloupat do apartmánu v centru Ostravy, kde měl vzít poškozeným oblečení, hygienické pomůcky či peníze. Další pokus vloupání do objektu, které má mít na svědomí, mu překazil kolemjdoucí. Mužům zákona se recidivista ke svému jednání doznal, spolupracoval a na svou obhajobu uvedl, že peníze potřeboval na bydlení, jídlo a svatbu, kterou měl mít před sebou. Místo svatebního obřadu se však v sobotu rozhodovalo o jeho vzetí do vazby. Návrh byl soudcem akceptován. Jeho rejstřík trestu píše téměř třicet záznamů, především majetkového charakteru.

Komisař 6. oddělení obecné kriminality Ostrava proti 45letému muži zahájil trestní stíhání a obvinil ho z přečinu krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. V případě odsouzení mu hrozí až tříleté vězení. Škodu odcizením a poškozením, kterou měl obviněný způsobit, byla vyčíslena téměř na částku čtvrt miliónu korun.

Doporučujeme majitelům bytů, apartmánů a jiných ubytovacích zařízení, aby tyto řádně zajistili a opatřili kvalitními zamykacími systémy či mřížemi.

dne 9. října 2024

por. Bc. Eva Michalíková

