Zřejmě ho lákal u seniorky batoh na zádech

Doslova nepříjemný a dramatický zážitek v těchto dnech zažila 82letá žena z Ostravy. Byl to pro ni den jako každý jiný. Šla si nakoupit v odpoledních hodinách do obchodu, a když poté odcházela, stala se obětí loupežného přepadení. V momentu, kdy už z vestibulu chtěla odejít ven, tak k seniorce zezadu přistoupil neznámý muž, který ji silou znemožnil dalšího pohybu. Žena měla v jedné ruce hůlku a na zádech batoh. V takové poloze, kde se nemohla nijak bránit, byla jen několik vteřin, muž neřekl ani slovo a z místa během okamžiku odešel. Při jeho odchodu si seniorka všimla, že v ruce drží její peněženku, kterou měla v batohu. V této měla jak doklady, platební kartu, tak peníze. I přes šok, který zažila, se za neznámým pachatelem vydala. Cestou potkala neznámou ženu, které sdělila svůj nepříjemný zážitek. Ta okamžitě věc oznámila na linku 158 a také aktivně zavolala do banky, aby pomohla seniorce se zablokováním platební karty.

Případem se okamžitě začali zabývat kriminalisté z Ostravy-Mariánských Hor. I přesto, že místo, kde došlo k loupežnému přepadení, nebylo snímáno kamerovým systémem, tak se kriminalistům okamžitě podařilo ztotožnit možného podezřelého. K samotnému ztotožnění byl také nápomocen městský kamerový systém, kterým je Ostrava vybavena. Tím byl 40letý muž, který má již přes dvacet záznamů v rejstříku trestu a z výkonu trestu byl v květnu 2023 propuštěn. Policisté po muži pátrali také z důvodu krádeže v drogerii, kde měl odcizit šest tělových mlék. Netrvalo dlouho a do dvou dnů od loupeže ho kriminalisté obvinili. S policisty nespolupracoval a k samotnému činu se nedoznal. Využil svého zákonného práva a odmítl vypovídat.

Komisař 5. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil trestní stíhání 40letého muže a obvinil ho ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a z přečinů krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V současné době je stíhán vazebně, v případě odsouzení mu hrozí až desetileté vězení.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat ženě, která ani na vteřinu nezaváhala a nebyla jí lhostejná situace seniorky. Okamžitě věc oznámila na policii a také zavolala do banky, aby poškozené pomohla s blokací odcizené platební karty.

dne 4. prosince 2023

por. Bc. Eva Michalíková

