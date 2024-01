Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Zřejmě důvěryhodný člověk

ZLÍNSKO: Sedm lidí připravil o 1 741 000 korun.

Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality obvinili čtyřiatřicetiletého muže z Napajedel ze spáchání zločinu podvod, protože připravil o 1 741 000 korun sedm lidí, kteří mu ve většině případů půjčili peníze na podnikání v domnění, že je vrátí. Muž však věděl předem, že peníze nevrátí a nebude je investovat do podnikání, nýbrž do sportovních sázek. Nyní je ve vazební věznici za násilnou trestnou činnost. V případě odsouzení mu hrozí další trest odnětí svobody, tentokrát až na osm let.

První trestní oznámení přijali policisté z oddělení hospodářské kriminality koncem roku 2022. Lustrací v dostupných evidencích zjistili, že na stejného muže už jsou podána další dvě obdobná trestní oznámení. Analýzou jeho bankovních účtů potom zjistili, že podezřelému muži poslaly peníze i další čtyři osoby, které kriminalisté následně kontaktovali a zjistili, že i ty jsou obětí podvodu. Z účtů bylo zřejmé, kam peníze putovaly. Většinu finančních prostředků muž posílal na účet sázkové společnosti.

Od konce roku 2021 až do dubna 2023 podvedl celkem sedm osob, většinou svých známých a kamarádů, od nichž si půjčoval částky od 30 tisíc až do 600 tisíc korun. Jednoho z podvedených připravil o 230 tisíc korun, protože mu slíbil prodat luxusní vozidlo, jež užíval, ale které ve skutečnosti nevlastnil. Přesto od něj vybral zálohu, kterou mu nevrátil.

Muž má v rejstříku trestů prozatím jeden záznam. Za poslední léta nebyl nikde zaměstnaný, ani neměl žádný stálý finanční příjem. Ke svému jednání se přiznal a slíbil, že jakmile to bude možné, veškeré finanční prostředky vrátí.

30. ledna 2024, por. Bc. Monika Kozumplíková

