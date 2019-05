Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zraněné ženě neposkytl pomoc a ujel

NOVOJIČÍNSKO - události

Během včerejšího dne jsme Vás informovali o páteční dopravní nehodě, při které vjel devítiletý chlapec na jízdním kole bezprostředně před projíždějící vozidlo. Řidička automobilu neváhala a zraněnému chlapci na místě okamžitě poskytla první pomoc a přivolala rychlou záchrannou službu.

Ne všichni řidiči jsou však tak zodpovědní a zachovají se v této situaci správně. Příkladem toho je dopravní nehoda, ke které také došlo v obci Kunín, a to minulou středu. Řidič červeného vozidla jedoucího ve směru na Nový Jičín měl narazit do devětapadesátileté cyklistky, která jela před ním a chtěla odbočit vlevo. Po nárazu cyklistka upadla na vozovku a utrpěla těžké zranění. Řidič daného vozidla pak z místa dopravní nehody ujel, aniž by ženě poskytl první pomoc. Policisté po něm začali okamžitě pátrat a díky všímavým svědkům dopravní nehody a intenzivní operativně pátrací činnosti se podařilo následující den tohoto řidiče ztotožnit. Jednalo se o šestatřicetiletého muže z Novojičínska, který se následně policistům ke svému jednání doznal a uvedl, že svého počínání lituje.

Kriminalisté během dnešního dne vůči muži zahájili trestní stíhání pro trestným čin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, za který mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

Nový Jičín 3. května 2019

por. Mgr. Petr Směták

komisař oddělení tisku a prevence

