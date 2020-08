Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Zraněná řidička skončila v nemocnici

JIČÍNSKO – Na mokré vozovce nezvládla řízení.

DN u Zelenecké Lhoty ze dne 24. 08. 2020V pondělí 24. srpna krátce po dvacáté hodině přijali dopravní policisté oznámení o dopravní nehodě, která se odehrála na účelové komunikaci v katastru obce Zelenecká Lhota.

Sedmapadesátiletá řidička osobního motorového vozidla Mitsubishi Outlander v tu dobu jela od rybníka Ryba. Pravděpodobně vlivem vysoké rychlosti nezvládla na mokré cestě s výtluky řízení. Při projíždění levotočivou zatáčkou vyjela vpravo na nezpevněnou krajnici a sjela do příkopu. Zde přední částí vozidla narazila do vzrostlých náletových dřevin. Od nich se automobil odrazil zpět na travnatou plochu. Řidička utrpěla těžké zranění, které si vyžádalo neodkladný převoz do nemocnice. Celková škoda je předběžně odhadnuta na částku 80 tisíc korun. Na místě se nepodařilo vyloučit ani prokázat případné požití alkoholu. Na tuto otázku odpoví až laboratorní rozbor zajištěného krevního vzorku řidičky.

Přesná příčina dopravní nehody a samotná míra zavinění je v současné době předmětem dalšího šetření jičínských dopravních policistů.

nprap. Aleš Brendl

25. srpna 2020; 10:45

