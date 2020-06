Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Zrádné podcenění únavy

JIČÍNSKO – Za nehodou stojí pravděpodobně nebezpečný mikrpospánek.

DN Konecchlumí ze dne 24. 06. 2020Prakticky hodinu po tragické události u obce Kněžnice spěchali policisté k další vážné dopravní nehodě, která se tentokrát odehrála na silnici I. třídy číslo 35 u obce Konecchlumí.

Ve středu 24. června krátce před šestnáctou hodinou řídil devatenáctiletý mladík ve směru od Konecchlumí na Úlibice osobní motorové vozidlo Citroen C4. Společně s ním ve voze cestovaly další dvě osoby. Na přímém úseku za odbočkou na Kamenice se řidič zřejmě plně nevěnoval řízení a pravděpodobně vlivem mikrospánku plynule přejel do protisměru. Zde sjel do levého silničního příkopu, kde automobil přední částí narazil do betonového mostku. Vozidlo se poté převrátilo na pravý bok a zastavilo až v poli. V důsledku jeho poškození došlo k následnému požáru. Celá posádka skončila se zraněním v nemocnicích. Případný vliv alkoholu u řidiče na místě vyloučila policisty provedená dechová zkouška. Celková škoda je předběžně vyčíslena na částku 80 tisíc korun.

Přesná příčina dopravní nehody a samotná míra zavinění je v současné době předmětem dalšího šetření jičínských dopravních policistů.

Jak vyzrát na mikrospánek

1. Jezděte odpočatí

2. Pokud chodíte spát brzy, neřiďte dlouho do noci

3. Jestli nejste ranní ptáčata, nevyjíždějte za kuropění

4. Cestu dobře plánujte

5. Dbejte na pravidelné zastávky

6. Zastavte na bezpečném místě a odpočiňte si

7. Bavte se se spolujezdcem

8. Dejte si kávu, otevřete si okénko

9. Nespoléhejte se bezhlavě na bezpečnostní asistenty

10. Pamatujte, že nejlepším asistentem je odpočatý řidič

Zásadní rada, jak se vyhnout mikrospánku, je dobře si cestu naplánovat. Jet obvyklým tempem, vyjet v příhodnou dobu, dělat si přestávky. Někdo nerad řídí ráno, jiný zase naopak dlouho do noci, tomu bychom měli plánování cesty přizpůsobit.

Obecná doporučení při mikrospánku jsou různá. Někdo radí si třeba trochu zacvičit, dát si kávu či energetický nápoj. Obecně tato řešení na chvíli zaberou, jenže problém je v tom, že pak se únava dostavuje vzápětí o to intenzivněji. Do určité míry také pomáhá střídat různé podněty. Pomohou častější přestávky při cestě nebo konverzace se spolujezdcem.

nprap. Aleš Brendl

25. června 2020; 10:25

