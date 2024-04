Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Způsobil škodu za milion, skončil ve vazbě

ZLÍNSKO: V devětadvaceti letech má devět záznamů v rejstříku trestů.

Ve vazbě skončil po obvinění z trestných činů nebezpečné vyhrožování, podvod, krádež, poškození cizí věci a porušování domovní svobody devětadvacetiletý muž z Kroměřížska. V případě odsouzení může devětkrát trestaný recidivista strávit za mřížemi až osm let. Z posledního výkonu trestu ho propustili před necelými 11 měsíci, na svobodě si tak nepobyl ani rok.

Muž kradl ze zaparkovaných aut, z garáží, skladovacích kontejnerů, stavebních buněk, zahradních domků a kůlen zejména nářadí, ale nezalekl se ničeho, co by se dalo zpeněžit. V některých případech kradl se svým o sedm let starším kumpánem. Ten je obviněný z krádeže a porušování domovní svobody.

Odcizené věci potom prodával známým, kolemjdoucím, případně je nabídl k prodeji prostřednictvím internetového portálu, kde zinkasoval platbu, ale zboží zájemcům neposlal. V jednom případě u nákupního centra ve Zlíně přišel jako řidič do konfliktu s dalším řidičem, kterému před zraky jeho ženy a syna vyhrožoval zastřelením a držel přitom v ruce střelnou zbraň.

Škoda, kterou svým jednáním v celkem devíti případech způsobil, činí více než jeden milion korun. Kriminalisté muže zadrželi koncem minulého týdne, obvinili ho z něklika trestných činů a podali státnímu zástupci návrh na jeho umístění do vazby, který soudce okresního soudu akceptoval a muž je nyní stíhaný vazebně.

17. dubna 2024, por. Bc. Monika Kozumplíková

