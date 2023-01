Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Způsobil škodu téměř 320 tisíc korun

SOKOLOVSKO – Skončil ve vazbě.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání osmatřicetiletého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného užívání cizí věci.

Obviněný muž se měl v jedné obci na Sokolovsku dopustit krádeží nejméně ve čtyřech případech. V první polovině listopadu loňského roku měl vstoupit na volně přístupný pozemek u rodinného domu. Tam našel kámen, se kterým rozbil skleněnou výplň balkónových dveří, kterými následně vniknul dovnitř a prohledal jednu z místností. Z té následně odcizil dva mobilní telefony, tablet, notebook a finanční hotovost.

Ve druhé polovině prosince loňského roku měl v jedné obci na Sokolovsku rozbít okno u zaparkovaného vozidla značky Renault. Vzniklým prostorem následně do vozidla vstoupil, prohledal ho a odcizil z něj nářadí. Dále se pokusil otevřít kapotu, kterou poškodil a přitom ještě odcizil autobaterii.

V dalších dvou případech se muž zaměřil opět na rodinné domy. V období od druhé poloviny prosince loňského roku do začátku ledna letošního roku měl kamenem poškodit francouzské okno u prvního domu. Do toho poté vstoupil a prohledal ho. Do druhého domu měl také vniknout přes okno, které poškodil. Z rodinných domů následně odcizil několik kusů elektroniky.

V posledním případě mělo obviněného muže od druhé poloviny prosince loňského roku do první poloviny ledna letošního roku zaujmout vozidlo jeho známého, u které v té době bydlel. Bez jeho vědomí si měl vzít klíče od osobního automobilu, které následně několik dní užíval.

Svým jednáním měl na poškozených a odcizených věcech způsobit škodu přibližně 320 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let, neboť svým jednáním způsobil větší škodu.

nprap. Jan Bílek

9.1.2023

