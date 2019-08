Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zpronevěřil více než dva a čtvrt milionu

CHOMUTOVSKO - Po zahájení trestního stíhání skončil ve vazbě; Půjčené šperky nevrátil.

Začátkem srpna sdělil vyšetřovatel obvinění muži z Chomutovska, který se měl opětovně dopustit zpronevěry. Již v minulosti si založil společnost poskytující právní služby. Ta měla pomáhat poškozeným uplatňovat své nároky vůči pojišťovnám, zaměstnavatelům apod., a to například při vymáhání bolestného za úrazy. Dle sděleného obvinění bylo na účet této společnosti, s nímž muž disponoval, opětovně poukázáno pojistné plnění od pojišťovny. Tyto peníze, snížené o odměnu pro zmíněnou společnost, měly náležet poškozenému, kterého ve sporu s pojišťovnou zastupovala právě společnost obviněného. Ten však podle dosavadních zjištění policistů poškozenému peníze z účtu nevyplatil a měl je použít pro své účely. Tím si měl přijít na více než dva a čtvrt milionu korun. Obviněný byl začátkem tohoto týdne zadržen a vyšetřovatel podal podnět k jeho vzetí do vazby. Vzhledem k tomu, že pro obdobné jednání je již muž trestně stíhán a přesto v něm nadále pokračoval, byl podnět vyšetřovatele akceptován a soud muže včera poslal do vazby. Obviněnému, který byl v minulosti za podobné jednání dokonce již odsouzen, hrozí v případě uznání viny s ohledem na výši škody až osmiletý pobyt za mřížemi.

Půjčené šperky nevrátil

Další případ zpronevěry řeší v těchto dnech i jirkovští policisté. Dvaačtyřicetiletý muž si měl od své známé půjčit různé zlaté šperky v předběžné hodnotě kolem třiceti tisíc korun. Majitelka šperků souhlasila s tím, že je muž dá dočasně do zástavy z důvodu jeho špatné finanční situace. Do určitého termínu měl šperky vyplatit a vrátit jí je zpět, což však podle všeho neudělal. Poškozená tedy věc oznámila policistům, kteří po provedeném šetření dnes muži sdělili podezření z trestného činu zpronevěry. Podezřelý se ke svému jednání přiznal, jeho případ je řešen ve zkráceném přípravném řízení. Část šperků se policistům podařilo zajistit.



por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence Chomutov

7. srpna 2019

