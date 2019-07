Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zpronevěřil přes 1 milion korun

PLZEŇ – 51letý muž z Plzně vybíral z hracích automatů vložené peníze. Peníze měl následně vložit na účet společnosti, která automaty provozovala. To nedělal a peníze si ponechal pro vlastní potřebu.

Komisař služby kriminální policie a vyšetřování oddělení hospodářské kriminality Městského ředitelství policie Plzeň zahájil trestní stíhání pro pokračující zločin zpronevěra. Obviněným je 51letý muž z Plzně. Ten v době od ledna do září 2018 jako jednatel a později jako osoba vystupující za jednu plzeňskou společnost měl za povinnost vybírat jednou za týden z výherních hracích automatů vložené peníze a tyto vkládat na účet společnosti, která automaty provozovala. To se mu ale nechtělo a místo částky ve výši 1 355 027 korun odvedl pouze částku ve výši 462 414 korun. To mu zřejmě nestačilo, a tak si ještě ponechal finanční hotovost ve výši 200 tisíc korun, která byla určena na výplatu výher v automatech. Přičemž v květnu 2018 svoji podnikatelskou aktivitu oficiálně ukončil a společnost převedl na druhou osobu. V září 2018 ukončil i svoji činnost v provozovně, kde byly umístěny hrací automaty. Peníze neodevzdal a poškozené společnosti způsobil škodu přes 1 milion korun. Díky intenzivní práci policistů z oddělení hospodářské kriminality byl podvodník dopaden a za pokračující zločin zpronevěry mu hrozí až osm let ve vězení.

nprap. Michaela Raindlová

17. července 2019

