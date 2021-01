Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Zpronevěra několika miliónů

HRADECKO - Žena nakupovala ale neplatila.

Předminulý týden policisté z oddělení hospodářské kriminality obvinili z trestného činu zpronevěra 38letou ženu z Blanenska. Obviněná žena jako jediná jednatelka jedné ostravské společnosti zabývající se nákupem a prodejem motorových vozidel během 8 měsíců v roce 2017 uzavřela leasingovou smlouvu na nákup 7 nových vozidel. Za vozidla, která se pohybovala v ceně okolo 1 miliónu korun, při podpisu smlouvy zaplatila část kupní ceny a zbytek se zavázala splatit v pravidelných měsíčních splátkách. V rozporu s obchodními podmínkami leasingové společnosti, v kterých se zavázala, že auta neprodá ani nepronajme třetí osobě bez souhlasu prodejce, však bez jeho vědomí 5 aut obratem prodala jedné společnosti do Německa a další 2 pronajala jiné společnosti na Slovensko. Následně s cílem zakrýt trestnou činnost uhradila vždy jen několik splátek. Když leasingová společnost kvůli neplacení odstoupila od smlouvy, žena vozidlo nevydala ani úvěr nedoplatila, čímž společnosti způsobila škodu za více jak 4,7 miliónů korun.

Jelikož způsobila značnou škodu, hrozí ji za zločin zpronevěra trest odnětí svobody od 2 do 8 let.

por. Iva Kormošová

19.1.2021, 14.45

vytisknout e-mailem