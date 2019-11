Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Zpronevěra na pracovišti

HRADECKO - Fakturantka upravila téměř 600 faktur.

V těchto dnech vyšetřovatel z oddělení hospodářské kriminality podal návrh na podání obžaloby proti 45leté ženě z Hradecka, která je obviněná ze spáchání zločinu zpronevěra. Žena, jako fakturantka jedné hradecké firmy, během let 2011 až 2015 svému zaměstnavateli způsobila škodu za více jak 1,5 miliónu korun. Vyšetřovatel ji klade za vinu, že pozměnila téměř 600 faktur. Ve většině případů zákazníkům vystavila fakturu, kterou následně v účetním systému změnila na nižší částku a rozdíl si přisvojila pro svoji potřebu. V některých případech však celou fakturu stornovala a převzaté peníze v hotovosti od zákazníka do pokladny vůbec neodvedla. Z vyšetřování vyplynulo, že žena všechny peníze prosázela v kurzovních sázkách.

Za zločin zpronevěra ženě hrozí trest odnětí svobody od 2 do 8 let.

por. Iva Kormošová

29.11.2019, 10.30

