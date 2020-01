Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Zpronevěra kol

HRADECKO - Škoda přesáhla 100 tisícovou částku.

V minulých dnech komisař z oddělení hospodářské kriminality obvinil z trestného činu zpronevěra tři muže ve věku 54, 53 a 27 let. Všichni tři muži jako zaměstnanci pražské firmy, která se zabývá prodejem ojetých aut, pracující na pobočce na Hradecku si během necelých dvou let přisvojili pneumatiky a kola k osobním vozidlům v celkové částce dosahující téměř 110 tisíc korun. Muži po předchozí domluvě využili možnosti, kdy v rámci své pracovní činnosti mohli rozhodovat o poskytnutí kol nebo pneumatik zákazníkům jako bonusu na podporu prodeje aut. Bylo jim prokázáno, že vypsali 18 fiktivních předávacích protokolů deklarující výdej náhodně vybraným zákazníkům, kteří si na pobočce zakoupili vozidlo. Fiktivně vydané zboží pak předávali do pneuservisu k prodeji.

Všem obviněným mužům hrozí za přečin zpronevěra spáchaný ve spolupachatelství trest odnětí svobody od 1 roku do 5 let.

por. Iva Kormošová

28.1.2020, 09.00

