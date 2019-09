Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Zpronevěra

CHEBSKO – Postupně měl zpronevěřit kolem 200 000 korun.

Kriminalisté z Chebu zahájili trestní stíhání 34letého muže z Kladna, kterého obvinili ze spáchání přečinu Zpronevěra.

Takového jednání se měl dopustit jako obsluha s hmotnou odpovědností v Aši v místní herně. Během jednoho týdne v měsíci březnu si měl obviněný muž postupně přivlastnit tržbu z provozu a peníze uložené v trezoru určené na vyplácení výher z automatů. Než se svým lupem odešel, měl na místě zanechat omluvené dopisy. Majiteli provozovny způsobil škodu kolem 200 tisíc korun. Muž byl se souhlasem okresního státního zástupce zadržen a umístěn do policejní cely. Policejní komisař podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Ten jej akceptoval a soudce Okresního soudu v Chebu muže poslal do vazební věznice.

Nezákonné jednání může obviněného stát v případě prokázání viny až pětiletý trest odnětí svobody za způsobenou větší škodu.

prap. Eva Valtová

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

3. 9. 2019

vytisknout e-mailem