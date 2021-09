Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Zpronevěra

HRADECKO - Zaměstnanec peníze inkasoval ale zaměstnavateli nepředal.

Škodu za více než 230 tisíc korun způsobil svému zaměstnavateli 37letý zaměstnanec. Muž v pozici řidiče rozvážel zboží, za které inkasoval peníze v hotovosti, jež měl následně předat do firemní pokladny. Peníze však neodevzdal a přestal být kontaktní. Proto se majitel firmy, u kterého byl muž zaměstnán jen pár dní, obrátil na policisty.

Policisté na základě zjištěných skutečností sdělili muži podezření z trestného činu zpronevěra, za což mu hrozí trest odnětí svobody od 1 roku do 5 let.

por. Iva Kormošová

9.9.2021, 11.30

vytisknout e-mailem