Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zprávy z Ostravy

Ostrava: Příležitost dělá zloděje

Policisté obvodního oddělení Ostrava – Vítkovice do měsíce od spáchání činu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření muži ve věku 29 let, a to ze spáchání přečinu krádeže a přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Poškozený muž ve věku 88 let navštívil jeden z nákupních řetězců v Ostravě – Zábřehu, kde si při nakupování odložil peněženku na zboží, kde ji zapomněl. Měl však smůlu, že odložené peněženky si všiml kolemjdoucí muž, který místo toho, aby nález odevzdal na informace, si tuto ponechal. Obsahem peněženky nebyly pouze doklady poškozeného, finanční hotovost téměř 2.000,- Kč, ale také platební karta s přiloženým PIN kódem. Vzhledem ke špatné finanční situaci, jak měl podezřelý muž uvést ve svém výslechu, touto kartou měl zaplatit nákup a také vybrat finanční hotovost ve výši 10.000,- Kč. Poškozený muž měl ve své podstatě i štěstí, že natrefil na „skoro poctivého pachatele“. Důvodně podezřelý muž prostřednictvím platební karty v bankomatu zjistil i stav účtu. Senior měl naspořeno více jak 100.000,- Kč, přesto podezřelý muž měl vybrat „pouze 10.000,- Kč. Poškozený své doklady, které byly v peněžence, obdržel poštou. Měl mu je zaslat podezřelý muž.

Důvodně podezřelý 29letý muž je podle zákona ohrožen trestem odnětí svobody až na dva roky.

S ohledem k této události bychom chtěli opětovně apelovat na občany:

Nemějte nikde poblíž platební karty poznačen PIN kód

Buďte obezřetní k osobním věcem

Nenechávejte tašky i jiné věci bez dohledu

por. Bc. Eva Michalíková

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení tisku, 5. března 2020

