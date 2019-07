Zprávy z okresu

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Bruntál - tragická nehoda motorkáře a další události

Tragická nehoda

Dne 24. 7. 2019 v 16:51 hodin na silnici mezi Dolní Moravicí a Rýmařovem došlo k tragické nehodě. Na motocyklu Honda jel 34letý muž, který při jízdě v levotočivé zatáčce vyjel z dosud nezjištěných příčin mimo komunikaci, spadl ze stroje a narazil do stromu. Při nehodě utrpěl těžká zranění, kterým i přes poskytnutou pomoc bohužel na místě podlehl. Příčiny a okolnosti nehody prověřují kriminalisté ve spolupráci s dopravními policisty.

Chtěla skočit z okna

Policisté zachránili ženu, která chtěla skočit z okna ve čtvrtém patře.

Dne 23. 7. 2019 v nočních hodinách přijali policisté na lince 158 oznámení o rušení nočního klidu v panelovém domě v Bruntále. Na místo vyjela hlídka policistů, kteří zjistili, že na balkoně domu ve čtvrtém patře se nachází žena, která předtím měla rušit noční klid a nyní chce skočit z okna. Policisté začali s ženou komunikovat, dva z policistů běželi okamžitě do bytu, kde je pustila majitelka. Žena stála za zábradlím balkónu a stále uváděla, že je vše špatně a skočí dolů a ať k ní nikdo nechodí. Náhle ztratila rovnováhu, uklouzla jí noha a při pádu se zachytila rukama o zábradlí. Policisté okamžitě zareagovali, ženu zachytili a vytáhli přes zábradlí zpět do bytu. Přivolali zdravotníky, ženu ztotožnili. Dechová zkouška u ženy byla pozitivní, naměřená hodnota přesáhla 1,5 promile. Následně byla žena předána do péče zdravotníkům.

Odcizení dřevní hmoty

Dne 23. 7. 2019 přijali bruntálští policisté oznámení o krádeži dřeva. K činu došlo v době od 27. 6. do 12. 7. 2019 v katastru obce Horní Benešov, kde prozatím neznámý pachatel pokácel a odcizil 52 jehličnatých stromů (37 ks modřínu a 15 ks borovice). Způsobená škoda činí 250 tisíc korun.

por. Bc. Pavla Jiroušková

25. 7. 2019

