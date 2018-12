Zprávy z kraje

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Ms kraj: Události v čase vánočním...

Dovolte mi začít jednou krátkou informací vážící se k těmto svátečním dnům. Moravskoslezští policisté nezaznamenali včera, na Štědrý den, žádné závažné protiprávní jednání. Počet přijatých oznámení na tísňovou linku 158 byl nižší, než je v běžných dnech obvyklé. Počet volání na tuto linku klesl včera zhruba o třetinu. Ani do této doby prvního svátku vánočního nedošlo k oznámení či zjištění mimořádné nebo závažné události…



Nyní již zprávy z Moravskoslezského kraje

• Ostrava: Zaměřili se na vybavení pro zimní sporty

o Neznámý pachatel odcizil v přesně nezjištěné z neděle na pondělí z nosiče umístěného na zaparkovaném vozidle v Moravské Ostravě tři snowboardy. Majitel vyčíslil předběžně škodu na téměř 16 000 korun. Policisté věc prověřují pro podezření z přečinu krádeže, trestní sazba je v tomto případě stanovena až na dva roky.

o K další krádeži došlo v Ostravě – Mariánských Horách, přičemž majitelé zjistili odcizení věcí v podvečer Štědrého dne. Neznámý pachatel vnikl do uzamčené sklepní kóje, ze které odcizil lyže a lyžařské boty v hodnotě 15 000 korun. Policisté věc prověřují pro podezření z přečinů krádeže a porušování domovní svobody. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let.

• Novojičínsko: Krádež vánočních světel

Policisté z obvodního oddělení Příbor zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže. Neznámý pachatel vnikl o víkendu v Petřvaldu na oplocenou zahradu rodinného domu a odcizil laserové osvětlení domu. Stejně tak si počínal v dalších dvou případech v obci Sedlnice - po překonání oplocení odcizil rovněž osvětlení. Majitelé vyčíslili škodu v součtu ve výši téměř 8 000 korun. Za popsané jednání hrozí pachateli trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

• Český Těšín: Policisté prověřují krádež nafty z automobilu

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. Neznámý pachatel v přesně nezjištěné době v noci na Štědrý den odcizil z nádrže zaparkovaného nákladního vozidla odstaveného v Českém Těšíně přibližně sto litů motorové nafty. Škoda odcizením paliva je předběžně vyčíslena na tři tisíce korun. Neznámému pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.



• Ostrava: Měla odcizit zboží v drogerii

Policisté prověřují okolnosti krádeže zboží v obchodním centru situovaném v centru Ostravy. Osmadvacetiletá žena měla v neděli večer v prodejně drogerie odcizit různé zboží v hodnotě přesahující 600 korun. Bez placení prošla přes pokladní zónu, byla však zadržena pracovníkem ostrahy. Skutku se žena měla dopustit přesto, že byla za toto jednání v posledních třech letech odsouzena. Aktuálně jí policisté sdělili podezření z přečinu krádeže a věc vedou ve zkráceném přípravném řízení. Trestní sazba se v tomto případě pohybuje od šesti měsíců do tří let odnětí svobody.



• Usedli za volant pod vlivem alkoholu

o Kopřivnice: Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, ze kterého je podezřelý 51letý muž z Novojičínska. Dnes odpoledne řídil v Kopřivnici osobní motorové vozidlo. Policisté po řádné zastavení zjistili, že usedl za volant pod vlivem alkoholických nápojů – přístroj vykázal hodnotu kolem 2,7 promile alkoholu v dechu. Policisté učinili na místě prvotní úkony, včetně odebrání řidičského průkazu a zakázání další jízdy. Muži hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

o Bruntál: Z totožného přečinu je podezřelý 38letý muž z Bruntálu. Řídil v tomto městě dnes v brzkých ranních hodinách osobní motorové vozidlo, přičemž ho zastavili strážníci městské policie. U muže vykázal přístroj hodnotu kolem 1,80 promile alkoholu v dechu. Rovněž tento muž si vyslechl na místě zákaz další jízdy.



• Paskov: Poškození laku vozidla

Policisté z obvodního oddělení Brušperk zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu poškození cizí věci. Neznámý pachatel poničil v noci na dnešní den nezjištěným předmětem osobní motorové vozidlo tím, že v laku automobilu vytvořil několik rýh. Poškodil i některé další části vozidla. Předběžná škoda přesáhla 34 000 korun. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání tres

odnětí svobody až na jeden rok.



• Jeseník nad Odrou: Neznámý si zatopil nábytkem…

Neznámý pachatel vnikl v Jeseníku nad Odrou (okres Nový Jičín) do objektu, který prochází rekonstrukcí. Nezjištěnou dobu v objektu setrvával, zřejmě přespával. Mimo jiného použil dřevěný nábytek k zatopení si v kamnech... Majiteli způsobil škodu za dvacet tisíc korun. Neznámý pachatel je podezřelý z přečinů krádeže a poškození cizí věci, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.



por. Mgr. Soňa Štětínská

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení tisku a prevence, 25. prosince 2018

