Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Střet s vlakem nepřežila

ZLÍNSKO: Dvaadvacetiletá žena v tmavém oblečení a s mobilem v ruce přecházela trať.

Včera navečer o půl sedmé došlo na železniční trati v Malenovicích k tragické nehodě, po které zemřela dvaadvacetiletá žena.

Mladá žena v tmavém oblečení a s mobilem v ruce přecházela trať v místě přechodu pro pěší. Do kolejiště vstoupila v okamžiku, kdy tudy projížděl osobní vlak jedoucí směrem od Otrokovic do Zlína. Strojvedoucí se snažil střetu zabránit troubením a použitím rychlobrzdy. Žena však nereagovala. Utrpěla vážná zranění, se kterými ji záchranáři transportovali do nemocnice. Krátce po převozu však svým zraněním podlehla.

Přesné okolnosti této tragické události zjišťují zlínští kriminalisté.

25. února 2023, mjr. Mgr. Simona Kyšnerová

