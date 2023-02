Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

S poctivostí nejdál dojdeš

ZLÍNSKO: Pojišťovací podvod policisté brzy odhalili.

Plán, kterak jednoduše přijít k penězům, vymyslel dvaatřicetiletý muž z obce u Přerova. Zřejmě netušil, že každým oznámením, které učiní na policii, se policisté zevrubně zabývají. Jeho záměr postavený na lži se brzy obrátil proti němu a sám bude stíhaný za pojistný podvod.

Kamarád tohoto muže koupil luxusní mobilní telefon, u kterého byl jako majitel uveden právě dvaatřicetiletý muž, který na telefony navíc sjednával připojištění proti krádeži. Přístroj užíval pouze jeho kamarád, který za něj zaplatil. Muži se nepohodli a po nějakém čase přišel dvaatřicetiletý muž o práci. Uvědomil si, že má u sebe certifikát od mobilního telefonu a přišel do pojišťovny oznámit, že mu někdo telefon odcizil. Byla to lež, protože telefon ve skutečnosti nevlastnil a užíval jeho bývalý kamarád. Z pojišťovny potřebovali od policie potvrzení o trestním oznámení. Muž se proto vydal na oddělení do Otrokovic oznámit krádež mobilního telefonu v hodnotě dvacet tisíc korun, k níž mělo dojít v Otrokovicích na vlakovém nádraží.

Policisté začali na případu pracovat a postupem času zjišťovali nesrovnalosti ve výpovědi údajně okradeného muže. Při dalším výslechu policistům řekl, že mu telefon mohl odcizit jeho bývalý kamarád. Ten se jako skutečný majitel telefonu dostal do role podezřelého z krádeže. Brzy naštěstí vyšlo najevo, jak se celá událost odehrála.

Údajně okradený muž se přiznal k motivu svého jednání. Nejen, že peníze z pojišťovny nedostal, navíc je podezřelý ze spáchání trestného činu pojistný podvod, za což může strávit až dva roky ve vězení.

28. února 2023, por. Bc. Monika Kozumplíková

