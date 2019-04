Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Řídím, piju nealko pivo

ZLÍNSKO: Policisté opět obdarovávali řidiče.

Dnes před polednem kontrolovali dopravní policisté řidiče vozidel přijíždějících do Napajedel v rámci již tradiční preventivní akce s názvem „Řídím, piju nealko pivo“. Společně s nimi vyrazil do akce také zlínský koordinátor BESIPu Zdeněk Patík a pracovník Českého svazu pivovarů a sladoven Lubomír Dražný. Cílem bylo upozornit řidiče na to, jak je důležité dodržovat pravidlo, že alkohol za volant za žádné situace nepatří.

Vzhledem k tomu, že všichni zkontrolovaní řidiči byli dnes vzorní, obdrželi od zúčastněných nealkoholické, řádně vychlazené pivo, jednorázový alkotester, reflexní pásky a reflexní nákupní tašku. Policisté zase řidičům připomínali další preventivní zásady, které je důležité před usednutím za volant dodržovat.

18. dubna 2019, por. Bc. Monika Kozumplíková

