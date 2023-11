Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Řidič srazil cyklistu

ZLÍNSKO: U obou byla dechová zkouška pozitivní.

Zapeklitou dopravní nehodou se od včerejšího večera zabývají zlínští dopravní policisté.

Ve středu v 17.45 hodin v místní části Zlína – Prštné na třídě T. Bati srazil jednasedmdesátiletý řidič osobního vozidla při vyjíždění od domu pětačtyřicetiletého cyklistu jedoucího po chodníku. Cyklista po střetu upadl na komunikaci. Řidič neoznámil dopravní nehodu policii ani neposkytl první pomoc cyklistovi, naopak zacouval zpět na parkovací místo a odešel do domu.

Záchranáři převezli cyklistu se zraněním do nemocnice. Dechová zkouška u něj ukázala hodnotu 0,46 promile alkoholu. Dopravní policisté našli řidiče vozidla. Dechová zkouška u něj ukázala hodnotu 0,91 promile alkoholu. Řidič ovšem policistům tvrdil, že pil až po dopravní nehodě. Jaká je skutečnost, ukáže až lékařské vyšetření, kterému se podrobil.

Řidič jednal hned několikrát v rozporu se zákonem. Opustil místo dopravní nehody před příjezdem policie, přemístil vozidlo, aniž by to nutně vyžadovala dopravní situace, neoznámil dopravní nehodu a nezdržel se požití alkoholu do příjezdu policie. Cyklista užil k jízdě v rozporu se zákonem chodník.

16. listopadu 2023, por. Bc. Monika Kozumplíková

