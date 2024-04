Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Podvodník skončil ve vazbě

ZLÍNSKO: S podvody nepřestal ani po sdělení obvinění.

Ve vazbě skončil dnes odpoledne dvaatřicetiletý podvodník, kterého policisté z oddělení hospodářské kriminality obvinili z podvodu již v lednu. Přestože si byl vědom probíhajícího trestního stíhání, dál pokračoval v trestné činnosti. Kriminalistům se navíc po zveřejnění případu ozvali další podvedení, kterým slíbil zprostředkovat zaměstnání, případně výhodně investovat a vylákal od nich peníze v částkách od 2 000 korun do 580 000 korun. Celkově recidivistu kriminalisté stíhají pro 20 skutků, další trestnou činnost ještě vyšetřují. Přišel si na neuvěřitelných 1 306 000 korun.

Vzhledem k tomu, že muž je nepoučitelný a nadále získává finanční prostředky od důvěřivých lidí podvodně, kriminalisté muže ve čtvrtek zadrželi, umístili ho do policejní cely a dnes podali státnímu zástupci návrh na jeho umístění do vazby. Soudce okresního soudu návrh státního zástupce akceptoval a policisté muže převezli do vazební věznice. Za podvod může strávit ve vězení až 8 let.

https://www.policie.cz/clanek/chteli-zamestnani.aspx

5. dubna 2024, por. Bc. Monika Kozumplíková

