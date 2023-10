Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Neznalost zákona neomlouvá

ZLÍNSKO: Ženě ze Zlína hrozí vězení.

Komisař kriminální policie ze Zlína obvinil šestačtyřicetiletou ženu ze Zlína z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, protože si podle pokynů neznámé osoby založila online účet, na který jí chodily různé sumy peněz, které přeposílala na další účty nebo vkládala do bitcoinmatu, aniž by se přesvědčila o původu těchto peněz. V případě odsouzení hrozí dvakrát soudně trestané ženě trest odnětí svobody na jeden rok.

Žena se na sociální síti seznámila s osobou vydávající se za architekta. Ten ji po nějaké době a pod příslibem společné budoucnosti přesvědčil, aby si založila online účet, na který budou chodit jeho peníze od sponzorů nebo výplata. Žena, aniž by se dál ptala na důvod nebo původ peněz, založila účet, na který jí přišlo několik plateb v rozmezí od 25 000 korun do 224 000 korun z českých bankovních účtů. Některé platby byly v korunách, jiné v eurech. Tyto peníze podle pokynů údajného architekta, kterého neznala, buďto dál přeposlala na jiné účty nebo vybrala a vložila do bitcoinmatu. Celkově přes její účet prošlo více než půl milionu korun.

Kriminalisté zjistili původ těchto peněz. Peníze pocházely od dvou žen, které se na sociální síti seznámily s údajným vojákem, resp. lékařem z válečné mise. Oba se z mise potřebovali vykoupit a ženám slibovali vztah. Ženy jim proto posílaly peníze, o které je žádali. Tyto peníze putovaly mimo jiné i na účet ženy ze Zlína. Ta jediná ovšem o svoje peníze nepřišla. Pouze poskytla svůj účet k nelegálnímu převodu peněz z trestné činnosti, aniž by to věděla nebo zjišťovala, čímž se sama dopustila trestného činu.

20. října 2023, por. Bc. Monika Kozumplíková

