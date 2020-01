Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Neudržel emoce na uzdě

ZLÍNSKO: Hrozí mu deset let vězení.

Komisařka kriminální policie obvinila hned ze čtyř trestných činů šestadvacetiletého muže z Napajedel, který koncem prosince v opilosti fyzicky napadl jednadvacetiletého muže, kterého našel spícího vedle své bývalé přítelkyně v bytě v Napajedlech. Za porušování domovní svobody, poškození cizí věci, nebezpečné vyhrožování a těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu hrozí dosud netrestnému muži v případě prokázání viny a odsouzení trest odnětí svobody až na deset let.

Všichni tři aktéři pracovali v jednom podniku v Napajedlech. Tam se také mladá žena potkala se svým přítelem, s nímž se po pěti letech vztahu v létě loňského roku rozešla a odstěhovala se od něj. Muž to těžce nesl a chtěl se ke své přítelkyni vrátit. Během vánočních svátků, po probdělé noci, kdy se bavil ve společnosti a konzumoval alkohol, se v sedm hodin ráno odebral do bytu své bývalé přítelkyně. Protože mu na zvonění neotevírala, vykopl dveře a vstoupil dovnitř, kde mladá žena spala na pohovce se svým kamarádem. Muž svého domnělého soka strhl z postele a agresivně na něj zaútočil jak pěstmi, tak kopy, přičemž měl na nohou obutou pracovní obuv. Svým jednáním zranil mladého muže a navíc poškodil dveře do bytu včetně zárubní s minimální škodou šest tisíc korun.

Napadenému muži se po nějaké době podařilo z bytu uprchnout. Doběhl domů, kde vyděšení rodiče přivolali záchranáře a policii. Policisté zadrželi útočníka v jeho bydlišti a převezli ho do policejní cely. Kriminalisté ohledali místo činu a vyslechli svědky. Agresor se ke svému činu doznal pouze částečně.

10. ledna 2020, por. Bc. Monika Kozumplíková

