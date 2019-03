Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Napadl vlastní matku

ZLÍNSKO: Skončil v cele.

Policisté ze Zlína sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví a nebezpečné vyhrožování třiašedesátiletému muži z Otrokovic, který v polovině března ve Zlíně pod vlivem alkoholu napadl vlastní matku a způsobil jí zranění. Pětkrát trestanému muži hrozí v případě odsouzení tret odnětí svobody až na tři roky.

Muž napadl svou matku v minulosti již několikrát. Přestože u ní nebydlí, občas přijde na návštěvu a matka ho pustí dovnitř. Většinou na těchto návštěvách konzumuje alkohol a poté matku slovně uráží. Tentokrát ho matka po desáté hodině večer upozornila, aby odešel domů. Muže to rozlítilo a matku udeřil pěstí do obličeje a shodil ji z postele. Dvaaosmdesátiletá žena začala křičet o pomoc, což uslyšela sousedka a zavolala policii a záchranku. Policisté podnapilého muže zadrželi a převezli do policejní cely. Záchranáři odvezli zraněnou ženu na ošetření do nemocnice. Recidivista odmítl k napadení vypovídat.

28. března 2019, por. Bc. Monika Kozumplíková

