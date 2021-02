Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Napadl bývalou partnerku

ZLÍNSKO: Skončil ve vazbě.

Ve vazební věznici v Olomouci skončil včera v poledne pětatřicetiletý muž, protože v pondělí večer v centru Zlína pod vlivem alkoholu nejprve slovně a poté i fyzicky napadl svou bývalou o osm let mladší přítelkyni a ukradl jí peněženku. Kriminalisté ho obvinili z krádeže, ublížení na zdraví, výtržnictví a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Ve vězení by mohl strávit až osm let.

Muž potkal ženu na ulici Kvítková ve Zlíně a začal ji vulgárně napadat v souvislosti s jejich vztahem. Žena se nažila utéct, ale to se jí nepodařilo. Násilník ji dohnal a začal ji kopat do celého těla. Nakonec se jí podařilo využít okamžiku, kdy jí muž vytrhl z rukou kabelku s peněženkou a platební kartou, zastavila projíždějící vozidlo a nastoupila do něj. Společně s řidičkou z místa odjely a čekaly na příjezd policistů.

Policisté prvosledové hlídky podle popisu vypátrali útočníka nedaleko místa napadení. Dechová zkouška u něj ukázala hodnotu téměř tři promile alkoholu, u ženy potom 0,64 promile. Muž skončil nejprve v protialkoholní záchytné stanici, poté v policejní cele.

Kriminalisté podali po zjištění veškerých informací návrh na jeho umístění do vazby, zejména s ohledem na to, že byl již pětkrát podmíněně odsouzen a nyní byl v podmínce. Navíc reálně hrozilo, že bude opakovat násilné jednání, z něhož ho nyní obvinili. Soudce okresního soudu akceptoval návrh policistů a poslal muže do vazby.

19. února 2021, por. Bc. Monika Kozumplíková

