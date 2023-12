Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Hnulo se v něm svědomí

ZLÍNSKO: Přišel se přiznat a vrátit ukradené zboží.

Občas se v životě, dokonce i v tom policejním, dějí neuvěřitelné věci. Není to často. Ale tento předvánoční příběh z obce na Zlínsku ukazuje, že i zloději mají svědomí, které jim občas nedá spát.

Policisté začali v minulých dnech prověřovat krádež elektroniky, k níž došlo o víkendové noci v jedné z nejbezpečnějších obcí na Zlínsku. Neznámý pachatel se po rozbití skleněné výplně dveří vloupal do prodejny elektroniky, odkud odcizil zboží za bezmála osmdesát tisíc korun. Policisté odebrali stopy, vyslechli možné svědky, zajistili kamerové záznamy a začali pátrat po pachateli.

Jaké bylo jejich překvapení, když po pouhých třech dnech od krádeže přišel do stejné prodejny muž, který se přišel přiznat a omluvit. Přivezl s sebou dokonce veškeré odcizené zboží, jako televize, mobilní telefony, sluchátka, zastřihovače a mnoho dalších předmětů. Kriminalistům vysvětlil, že před krádeží to přehnals konzumací alkoholu. Po cestě nočním městem ho napadla spásná myšlenka, že vykrade prodejnu elektroniky a bude mít vánoční dárky pro své blízké. Do prodejny se vrátil celkem třikrát, aby vybrané zboží postupně odnesl. Po probuzení a vystřízlivění mu došlo, co udělal. A další dny sbíral odvahu k tomu, aby se přiznal a omluvil.

Kriminalisté muži ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádež, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

7. prosince 2023, por. Bc. Monika Kozumplíková

