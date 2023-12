Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Cyklista srazil chodce

ZLÍNSKO: Po střetu ujel.

Ve čtvrtek hodinu před půlnocí v obci Tečovice na Zlínsku srazil cyklista chodce, který šel po účelové komunikaci vedle silnice. Po srážce z místa odjel, přestože mu chodec řekl, že je zraněný. Viděli jste tento střet?

Doposud neznámý cyklista jel ve směru od Malenovic do Tečovic po účelové komunikaci podél silnice, před ním šel po pravé straně chodec. Zřejmě se dostatečně nevěnoval řízení jízdního kola, protože při jízdě do chodce jdoucího před ním narazil. Oba aktéři po střetu upadli. Chodec utrpěl zranění, s nímž ho záchranáři převezli do nemocnice. Cyklista po pádu nasedl na jízdní kolo a odjel do Tečovic, aniž by zraněnému chodci poskytl první pomoc.

Dopravní policisté uvítají, pokud se na lince tísňového volání policie přihlásí cyklista, který v noci na dnešek srazil v Tečovicích chodce.

Hledají také svědky této dopravní nehody, kteří by mohli pomoci s jeho ustanovením. Mělo by se jednat o muže střední postavy oblečeného v cyklistickém oblečení černo oranžové barvy ve věku kolem čtyřiceti let, který na hlavě neměl nasazenou cyklistickou přilbu. Jeho jízdní kolo údajně nebylo osvětlené.

29. prosince 2023, por. Bc. Monika Kozumplíková

