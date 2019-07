Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Rychlá práce

VSETÍNSKO: Zloděj byl dopaden během hodiny.

Včera policisté zužitkovali včasné ranní oznámení. Během několika desítek minut dopadli pachatele vloupání. Ten si odpoledne převzal sdělení podezření z trestného činu krádež.

Zloděj využil včera kolem šesté ráno příležitosti nedostatečně zabezpečeného okna v prvním patře budovy s různými provozovnami a kancelářemi ve Vsetíně. Vyšplhal po hromosvodu, okno otevřel a vlezl do jedné z provozoven. Celou místnost prohledal, přeházel věci a převrátil i skříň, která se po dopadu rozbila. Vzal jen triko a tepláky a taky sáček s mincemi.

Zaujaly ho spojovací dveře do další místnosti. Dveře rozlámal a i tuto místnost prohledal. Nenašel ale nic, co by se mu hodilo. Muž pokračoval do další místnosti. Dveře, které do ní vedly, vypáčil nůžkami. I tady hledal, ale opět neuspěl.

Budovu opustil stejným oknem a opět sešplhal po hromosvodu. Právě v této chvíli byl ale spatřen náhodnou svědkyní. Ta si tuto informaci nenechala pro sebe a ihned volala policii. Po pachateli začali intenzivně pátrat policisté společně s městskými strážníky. Po hodině byli úspěšní a muž skončil v poutech.

Policisté zjistili, že se jedná o osmatřicetiletého muže z Ostravy. Ten opravdu vzal jen tepláky s trikem a sáček s drobnými. Odnesl si tedy věci v hodnotě pěti set korun. Závažnější ale bylo jeho ničení. Na skříni a dveřích způsobil škodu bezmála za pět tisíc korun. Ještě včera odpoledne si muž převzal sdělení podezření pro trestný čin krádež. Za tento trestný čin lze podle trestního zákoníku uložit až dvouletého vězení.

31. července 2019, por. Bc. Vladislav Malcharczik

