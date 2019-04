Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nepoctivý nálezce

VSETÍNSKO: Muž zapomněl peníze v bankomatu. Při návratu tam už nebyly.

V Rožnově pod Radhoštěm před měsícem si vybíral muž peníze z bankomatu. Peníze ale zapomněl odebrat. Ty sebral nepoctivý nálezce. Policisté po pachateli trestného činu zatajení věci nadále pátrají.

Na nesoustředěnost doplatil 4. března letošního roku muž ze Zubří. Šel si vybírat peníze. K výběru použil bankomat v Rožnově pod Radhoštěm na ulici 1. máje. Bylo to chvíli po půl deváté. Odebral ale jenom kartu a z místa odjel. Po chvíli si svou chybu uvědomil, vrátil se k bankomatu, ale peníze už nenašel. Jednalo se o více jak sedm tisíc korun.

Policisté se ihned dali do získávání informací o tomto skutku. Zjistili, že peníze z bankomatu zmizely do dvou minut. Získali i fotografii muže, který se několik minut po použití bankomatu poškozeným, u bankomatu pohyboval. Právě tento muž by mohl podat důležité informace, které by mohly vést ke zjištění pachatele trestného činu zatajení věci.

Pokud někdo muže na fotografii poznává, ať podá informace na nejbližší policejní služebně nebo prostřednictvím linky 158.

4. dubna 2019, por. Bc. Vladislav Malcharczik

Odkazy do noveho okna Poznáváte tohoto muže. Detailní náhled

