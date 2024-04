Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vloupal se do vozidel

UHERSKOHRADIŠŤSKO: S jedním se mu podařilo odjet.

Kriminalistům se podařilo objasnit případ sériových krádeží vloupáním, které se udály v minulých měsících na Uherskohradišťsku.

Čtyřicetiletý muž, který není díky své pestré kriminální minulosti policii neznámý, se od října minulého roku do března tohoto roku dopustil minimálně desítky trestných činů majetkového charakteru. Především se jednalo o vloupání do vozidel a různých objektů. Například při vloupání do maringotky v jedné z obcí na Uherskohradišťsku odcizil nářadí, akumulátory a transformátory v hodnotě téměř padesáti tisíc korun. Také se vloupal do několika vozidel na Uherskobrodsku. Ve všech případech se zajímal o vozidla značky Škoda staršího data výroby. Při posledním pokusu se mu podařilo odcizit zaparkovanou Škodu Favorit a odjet, ale ne nadlouho. Po několika dnech byl policisty dopaden přímo za volantem ukradeného vozidla. Při kontrole policisté navíc zjistili, že má platný zákaz řízení.

Recidivistovi, který je nyní ve vazbě, hrozí za trestné činy krádež, porušování domovní svobody, neoprávněné užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání až tři léta za mřížemi.

3. dubna 2024, por. Radomír Šiška, DiS.

