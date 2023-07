Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vloupal se do kanceláří

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Krádežemi způsobil škodu za téměř osmdesát tisíc korun.

Policistům z obvodního oddělení se podařilo v minulých dnech objasnit případ sériových krádeží vloupáním do různých firem na teritoriu Uherského Hradiště, které se udály v průběhu května a června.

Pětatřicetiletý muž vnikl koncem května za použití síly do prostor kanceláří firmy v Uherském Hradišti, které důkladně prohledal. Odcizil zde elektroniku a trezor, včetně cenností v hodnotě téměř třiceti tisíc korun. Ve stejný den na jiném místě v Uherském Hradišti v nočních hodinách vystihl nestřeženého okamžiku příjezdu zásobovacího vozidla a vetřel se do prodejny místního pekařství. V pekárně se dokonce nechal uzamknout. Odcizil pouze čerstvé pečivo. O pár dní později vnikl v Kunovicích do neuzamčené kanceláře, kde odcizil finanční hotovost z volně odložené peněženky ve výši šest tisíc korun. Díky pohotové akci majitele peněženky a reakci hlídky policie, se nám podařilo podezřelého na místě dopadnout. Ten se k uvedeným skutkům pod tíhou důkazů přiznal.

Svým řáděním způsobil škodu krádežemi téměř padesát tisíc korun a poškozením majetku bezmála třicet tisíc korun.

Zlodějíčkovi již policisté sdělili podezření z trestných činů krádež a poškození cizí věci, za které mu hrozí až dvě léta za mřížemi.

4. července 2023, por. Radomír Šiška, DiS.

