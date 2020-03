Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Rozhodovaly minuty

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Uherskobrodští policisté zachránili muže, kterému přestalo bít srdce.

Ve středu 26. února okolo poledne se policisté prap. Bc. Veronika Dostálová a pprap. Vítězslav Klabačka, dipl.um z Obvodního oddělení v Uherském Brodě stali svědky události, při které zkolaboval osmdesátiletý řidič.

Hlídka byla ten den vyslána k dopravní nehodě v Uherském Brodě, kde osobní automobil narazil do popelnic. Po příjezdu na místo policisté zjistili, že se v autě nachází starší muž. Měl problémy s komunikací a koordinací pohybu. Hlídka pojala podezření, že tento stav nesouvisí s nehodou, ale spíše s jeho zdravotním stavem. Zavolala proto rychlou záchrannou službu. V ten okamžik ale pán zkolaboval. Přestal dýchat a zastavilo se mu srdce. Bezvládného muže policisté vytáhli z vozu. Nápomocen jim v tom byl řidič kolemjedoucího auta pan Lukáš Kašný. Ihned poté, začala hlídka provádět oživování. Vítězslav masíroval jeho srdce a Veronika mu zaklonila hlavu a kontrolovala vitální funkce. Pan Kašný komunikoval s operátorkou rychlé záchranné služby. Za necelých pět minut muži srdce naskočilo a on začal dýchat. Krátce poté dorazili záchranáři, kteří si ho převzali do své péče.

Díky včasnému a rozhodnému jednání zachránila uherskobrodská policejní hlídka muži život. Na tuto událost budou s hrdostí jistě dlouho vzpomínat. Patří jim za to velké poděkování.

Veronika Dostálová a Vítězslav Klabačka, stejně jako všichni policisté, kteří každodenně dokazují, že práce u policie má smysl, tímto činem potvrdili, že to platí dvojnásob.

„Jsem vystudovaný muzikant a učitel hudby, vždy jsem ale chtěl být policistou. Jsem rád, že jsem mohl pomoci při záchraně života, protože právě tento skutek mě utvrdil v tom, že mé rozhodnutí stát se policistou bylo správné “ říká Vítězslav Klabačka.

„Rozhodovaly minuty, protože v sázce byl lidský život,“ zdůraznila Veronika Dostálová.

10. března 2020, por. Mgr. Simona Kyšnerová

Veronika Dostálová a Vítězslav Klabačka

