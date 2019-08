Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Řidiče zřejmě přemohla únava

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Osádka skončila v nemocnici.

Včera krátce před druhou hodinou odpoledne vyjížděli dopravní policisté k nehodě, ke které došlo na silnici I/50 poblíž Bystřice pod Lopeníkem.

Devětašedesátiletý řidič vozidla značky Nissan Qashqai jel od Uherského Brodu směrem na Starý Hrozenkov. Muže zřejmě přemohla únava a tak se stalo, že upadl do mikrospánku. Vozidlo nejprve přejelo do protisměru apoté vyjelo vlevo mimo silnici, kde se přetočilo přes střechu. Nakonec zůstalo zapřené o ovocný strom. Při nehodě se zranil jak řidič, tak i jeho dvě spolujezdkyně. Záchranáři tak celou osádku převezli do nemocnice ve Zlíně.

Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, která vyšla negativní. Celková škoda je předběžně vyčíslena na více jak dvě stě tisíc korun.

30. srpna 2019, por. Bc. Milena Šabatová

