Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nepřizpůsobili rychlost

UHERSKOHRADIŠŤSKO: U jedné z nehod sehrál velkou roli alkohol.

Ve čtvrtek ve večerních hodinách šestadvacetiletý řidič osobního vozidla Škoda na pozemní komunikaci II. třídy havaroval. Při předjížděcím manévru ve směru od Hluku k obci Kunovice nepřizpůsobil rychlost jízdy a levými koly vozidla vyjel mimo vozovku do travnatého porostu. Zde dostal s vozidlem smyk, který ho přesmýčil zpět přes komunikaci do pravého příkopu, kde narazil do připojovacího měřícího bodu. Nárazem se vozidlo převrátilo na střechu zpět na komunikaci. K úniku plynu nedošlo. U řidiče i spolujezdce došlo ke zranění a byli ošetřeni v Uherskohradišťské nemocnici. Dechovou zkouškou byl alkohol u řidiče vyloučen.

V sobotu krátce po poledni jiný řidič vozidla Audi naboural ve Starém Městě v blízkosti nákupního centra do několika zaparkovaných vozidel. Čtyřiadvacetiletý muž odbočil vpravo na ulici Východní na křižovatku účelové komunikace přilehlého parkoviště. Nepřizpůsobil rychlost jízdy, čímž uvedl vozidlo do smyku a vyjel vpravo mimo komunikaci na vyvýšený obrubník. Po jeho překonání vjel mimo komunikaci na plochu parkoviště pro kolmé stání. Zde naboural do dvou zaparkovaných vozidel.

U viníka nehody navíc policisté naměřili téměř dvě a půl promile alkoholu v dechu. Kontrolou v policejních evidencích dále vyšlo najevo, že není a nikdy nebyl držitelem řidičského oprávnění.

Řidiči tak hrozí za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky až tři léta za mřížemi, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Dopravní nehody policisté nadále šetří.

20. března 2023, por. Radomír Šiška, DiS.

