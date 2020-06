Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nalezený telefon si ponechal

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Nyní je podezřelý z trestného činu zatajení věci.

Včera sdělil vrchní inspektor z Obvodního oddělení v Uherském Hradišti podezření z trestného činu zatajení věci dvaačtyřicetiletému muži z Uherskohradišťska. Podezřelý začátkem tohoto měsíce nalezl při vstupu do prodejny s potravinami v nákupním vozíku zapomenutý mobilní telefon v hodnotě osm tisíc korun. Telefon si ponechal, poté na určitou dobu vypnul a následně uvedl do továrního nastavení. Nakonec do něj vložil svoji SIM kartu.

Během čtrnácti dní se nám podařilo nálezce zjistit. Muž při výslechu tvrdil, že čekal, až se majitel postrádající telefon přihlásí, třeba na některé ze sociálních sítí. Mobil nám na základě žádosti dobrovolně odevzdal a my jsme jej pak vrátili jeho právoplatnému majiteli.

Podezřelému nyní za tuto trestnou činnost hrozí až roční vězení.

Každý, kdo se ocitne v obdobné situaci, je povinen nalezenou věc vrátit majiteli. Pokud majitele nelze zjistit, je třeba nález odevzdat na městském či obecním úřadě nebo na policii.

25. června 2020, por. Mgr. Simona Kyšnerová

