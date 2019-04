Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nadýchal čtyři promile

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Řidič i spolujezdec byli notně opilí.

V pondělí 15. dubna krátce po půl deváté večer projížděla obcí Břestek octavie. Policejní hlídka se rozhodla vozidlo zastavit a provést běžnou silniční kontrolu. Proto dala čtyřicetiletému řidiči pomocí výstražného signálu a nápisu STOP na vozidle PČR znamení k zastavení. Řidič výzvu respektoval a zastavil. Jenže jakmile hlídka vystoupila z auta, octavie před nimi začala couvat a narazila tak do policejního vozu. Policisté okamžitě přiskočili k řidiči a vyzvali ho, aby zanechal svého jednání a vysedl z automobilu. Jenže on na nic nereagoval. Policisté měli obavu, aby nepokračoval ve svém jednání, proto ho pomocí hmatů a chvatů vytáhli z vozidla a ihned mu nasadili pouta. Po provedení dechové zkoušky bylo jasné, co stálo za jeho jednáním. Přístroj u něj vykázal 4,05 alkoholu v dechu. Muž s velmi těžkou artikulací přiznal, že vypil několik piv a několik odlivek tvrdého alkoholu. Jeho spolujezdec, který byl také velmi opilý, se neustále snažil místo události opustit. Ten nadýchal 3 promile.

Policisté navíc v dostupné evidenci zjistili, že řidič má vyslovený zákaz řízení až do dubna příštího roku. Škoda na vozidlech je předběžně vyčíslena na dvacet tisíc korun. Opilému hříšníkovi jsme v uplynulých dnech sdělili podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Podle zákona mu hrozí až tříleté vězení.

25. dubna 2019, por. Bc. Milena Šabatová

